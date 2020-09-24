Лавров заявил, что ООН и ВОЗ действовали профессионально во время пандемии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что критика ООН и ее структур, особенно в отношении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии, является несправедливой. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаем абсолютно несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН в целом и ее специализированные учреждения. Это прежде всего относится к Всемирной организации здравоохранения, — заявил глава МИД. — По оценке большинства стран, на всех этапах кризиса ВОЗ действовала профессионально, своевременно принимала эффективные упреждающие шаги в тесном контакте со всеми государствами-членами».