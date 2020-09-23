"Жемчужный прапорщик" отправил полицейского "в нокаут" – ему дали домашний арест

Экс-сотрдуник МВД Вадим Бойко, широко известный как «жемчужный прапорщик», был отправлен Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга под домашний арест на два месяца по уголовному делу о применение неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти, помощника дежурного Константина Спиллера. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Ему будет нельзя разговаривать ни с кем кроме ближайших родственников, в том числе журналистами, и позволено гулять по часу в день.

Дело на Бойко завели после того, как 19 сентября он напал на охранника магазина «Метро» Сергея Емельянова и несколько раз ударил его по лицу. Затем нарушителя порядка доставили в отделение полиции, где он отправил «в нокаут» уже полицейского.

Тем не менее суд счел разумным не отправлять «жемчужного прапорщика» в СИЗО, хотя зачастую обвиняемым по подобным преступлениям, например фигурантам «московского дела», многие из которых также проходили по части 1 статьи 318 УК РФ, разрешают дождаться судебного разбирательства только в следственных изоляторах.

При этом Бойко уже неоднакратно привлекался за насилие над людьми: в 2010 году он бросился на толпу мирных простеющих с криками: «Хорьки, [блин], кому еще? Че тебе не нравится?», — и получил условный срок, а в 2013 году устроил стрельбу в чебуречной, за что также был наказан условно.