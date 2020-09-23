В УК могут ввести понятие криминальной субкультуры

Понятие «криминальной субкультуры» может появиться в уголовном законодательстве с подачи генпрокурора Игоря Краснова, пишет «Интерфакс».

Введение такого понятия, по убеждению Краснова, позволяет расценивать вовлечение в эту субкультуру несовершеннолетних как отягчающее обстоятельство при совершении преступления.

Предложение о введении нового термина в УК прозвучало после совещания в Генпрокуратуре, где определялся список мер по противодействию подростковой преступности. Все обсуждаемые меры предположительно будут реализованы в законотворчестве в 2021 году.

Новые нормы могут быть распространены в том числе на владельцев соцсетей, сайтов и хостингов, дабы те своевременно реагировали, удаляя вредный контент.

Ранее Верховный суд запретил в России движение «АУЕ» как экстремистское.

[в статье упоминается запрещенная экстремистская организация — прим. Sobesednik.ru]