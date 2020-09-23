"Сёстры" организуют группу поддержи для переживших сексуализированное насилие

С 6 октября центр «Сестры» начнет проводить онлайн-группы поддержки для пострадавших от сексуализированного насилия.

Как пишет администрация официального сообщества центра в Facebook, группа открыта для участниц от 18 лет, столкнувшихся с проблемой. Уточняется, что под сексуализированным насилием имеются в виду действия, которые были совершены над человеком без согласия.

Среди проблем, с которыми сталкиваются пережившие насилие, отмечаются такие состояния, когда женщина чувствует себя «испорченной», испытывает отвращение к своему телу, ее мучают навязчивые воспоминания о пережитом опыте, они лишают ее доверия к окружающим.

Принять участие в группе поддержки можно, отправив заявку на адрес kol4u@sisters-help.ru, после чего состоится интервью с ведущим группы, а затем девушка должна будет посетить хотя бы одну индивидуальную консультацию с психологом центра «Сестры».

Запланированные десять встреч пройдут на платформе Zoom в вечернее время по вторникам.