Памфилова извинилась за капчу и обещала вернуть экспертный совет при ЦИКе

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе встречи с экспертами в области электоральных процессов признала, что сохранение капчи на каждой странице сайта с результатами выборов было ошибкой. Её уберут, оставив только на основных страницах.

«Секретарь ЦИК Майя Гришина сама попыталась со стороны зайти на сайт, так у нее волосы [встали дыбом].

Но возникла серьезная проблема безопасности и ее надо было решать, — приводит слова Памфиловой ИА «Закон» в своем Twitter. — Только представьте, во что бы превратился сайт, если бы все оставили как есть? Я даю поручение немедленно снять капчу с каждой страницы. Но многостраничную надо оставить как было на ОГ [общероссийском голосовании]».

Она также пообещала принять соответствующие кадровые меры в связи с таким техническими решениями, о внедрении которых её не проинформировали.

На решение о внедрении капчи на каждой странице однозначно отреагировало экспертное сообщество. Специалисты даже написали Памфиловой открытое письмо с требованием убрать процедуру подтверждения. Кроме этого, с жесткой критикой прошедшего 13 сентября голосования в адрес ЦИК выступал «Голос».

Также глава ЦИК заявила, что экспертный совет Цинтризбиркома будет вновь восстановлен: «Нам очень важно вместе с экспертами обсуждать ряд вопросов. Не от хорошей жизни мы распустили прошлый совет», — сказала она, заявив, что тогда существовали проблемы с выработкой единых подходов.

Напомним, что экспертный совет был ликвидирован в конце февраля, после того как один из его членов составил открытое письмо с критикой процедуры голосования по поправкам к Конституции и начал собирать подписи. Тогда же источники СМИ утверждали, что эту инициативу не оценили в администрации президента, после чего у Памфиловой якобы состоялся неприятный разговор в Кремле.