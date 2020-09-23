На сахалинского адвоката завели дело после конфликта с сотрудником ФСБ

Более десяти адвокатов выразили готовность встать на защиту своего коллеги Александра Кулешова в Сахалинской области. Региональное управление СКР возбудило против него дело по статье о препятствовании следственным действиям.

Кулешову вменяют порчу доказательств по делу его подзащитного. Сам же адвокат рассказывает о потасовке, произошедшей в кабинете сотрудника ФСБ, где проходил допрос клиента, обвиняемого в финансировании терроризма. Имя следователя ФСБ при этом не называется, пишет «Коммерсантъ».

По словам Кулешова, документ не был заполнен правильно: не было указано время, отсутствовали подписи других участников процесса. Когда адвокат начал делать пометки о нарушениях и решил сфотографировать документ, чтобы исключить внесенные изменения, следователь с грубым вербальным сопровождением выбил у него телефон из рук, чем нарушил его функциональность.

Также во время конфликта адвокат пытался удержать документ о допросе, чтобы выполнить свою работу по защите клиента: зафиксировать состояние документа, чтобы исключить правки. Следователь попытался вырвать из его рук лист, в связи с чем бумага была порвана

Во время пресс-конференции с Кулешовым по поводу возбужденного уголовного дела было заявлено, что также к делу могут примкнуть сотни российских юристов.

В отношении следователя ФСБ уже была проведена следственная проверка и состава преступления в его действиях не обнаружили.

При этом отмечается, что порванный документ все равно оказался в деле клиента Кулешова.

Всего на Сахалине на сегодняшний день возбуждены уголовные дела на троих защитников, отметили в адвокатской палате регионона.