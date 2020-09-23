Кабмин заставили помогать некоммерческому сектору

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о правительстве, где в том числе прописано обязательство кабинета министров по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Статья 20 документа гласит, что правительство уполномочено принимать меры по поддержке институтов гражданского общества, включая некоммерческие организации. Эти институции должны участвовать в выработке и проведении государственной политики.

В той же статье упоминается, что кабинет министров обязан взаимодействовать с религиозными государствами и поддерживать волонтерскую деятельность.