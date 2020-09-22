Ударившему силовика по шлему фигуранту "дела 27 июля" сократили срок до 2,5 лет

Суд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову, который отбывает наказание в Свердловской области.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Светлану Байтурину, такое решение принял второй кассационный суд. Вместо трех лет в колонии общего режима Жукову назначили 2,5 года в колонии-поселении.

Кирилл Жуков признан виновным по части 1 статьи 318 УК РК («Применение насилия в отношении сотрудника полиции»). По версии следствия, в ходе протестов в Москве 27 июля 2019 года он ударил по шлему сотрудника Росгвардии.

В августе суд Нижнего Тагила отказался удовлетворять ходатайство Жукова об УДО.