Станция "Шиес" не указана в маршрутах РЖД, несмотря на распоряжения Цыбульского

В расписании поездов Северной железной дороги – филиала РЖД в Архангельской области – не обозначена станция «Шиес».

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя РЖД. «"Москва – Шиес" – нет маршрута, даже с пересадками. Прямого сообщения нет и маршруты не заявлены в расписании», – рассказал собеседник агентства, добавив, что остановок на «Шиесе» по маршруту из Воркуты также нет.

Глава Архангельской области Александр Цыбульский объявил, что станция «Шиес», вблизи которой планировалось построить экотехнопарк, открылась в понедельник, 21 сентября. Он отметил, что региональный Минтранс проводит плановую работу с руководством Северного филиала АО «Федеральная пассажирская компания», обществу предписано возобновить остановки на железнодорожной станции «Шиес» для выполнения пассажирских перевозок «Москва – Воркута – Москва». Ранее Цыбульский сообщал о смене категории земель Шиеса – они должны быть определены под земли населенных пунктов, а не промышленности.

В апреле текущего года Цыбульский выступил против строительства полигона в Шиесе. О такой же позиции заявил и глава соседней республики Коми Владимир Уйба. В июне правительство Архангельской области расторгло договор с ООО «Технопарк», которое строило объект, и вычеркнуло экотехнопарк из списка приоритетных проектов региона.