Минский силовик требует у канала Nexta почти $1 тысячу за моральный ущерб

Администратор Telegram-канала Nexta должен выплатить сотруднику минского ОМОНа почти $1 тысячу за моральный вред.

Такое решение принял суд в Белоруссии, передает «РИА Новости».

Речь идет об инциденте, который произошел в июле. Тогда Telegram-канал сообщил о том, что сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексей Ковалев фигурирует в компрометирующем видеоролике с проститутками. «Информация оказалась недостоверной, и сотрудник, честь и достоинство которого были опорочены, обратился в суд. При этом правовую поддержку ему оказали оперативники подразделения собственной безопасности МВД», – указывается в сообщении пресс-службы МВД республики. По данным ведомства, на снимках изображен не Ковалев, а «другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним».

В связи с этим 10 сентября суд Минского района вынес решение об удовлетворении иска силовика. Теперь администратор канала Nexta должен уплатить в пользу Ковалева компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (около тысячи долларов). Кроме того, его обязали опровергнуть опубликованную информацию.

В МВД добавили, что истец планирует направить деньги на благотворительность.