Мать актера Сильвестра Сталлоне умерла в возрасте 98 лет

Мать Сильвестра Сталлоне, американский общественный деятель Жаклин Сталлоне умерла на 99-м году жизни.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказал младший брат актера Фрэнк, Жаклин Сталлоне скончалась 20 сентября. «Она умерла во сне, как и хотела. Мой брат Сильвестр всю жизнь заботился о ней, как о королеве. Мы все любили ее и ее желание выжить и победить. Я всегда буду скучать по тебе, мама», – написал Фрэнк Сталлоне в Instagram, отметив, что его мать была замечательной женщиной, которая каждый день работала, полная мужества и бесстрашия.

Жаклин Сталлоне принимала участие в телешоу и снималась в сериалах. Кроме того, она была промоутером женского рестлинга и написала несколько книг по астрологии. Ее работы издавались во многих странах.