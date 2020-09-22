ЕС хочет назвать аналог "акта Магнитского" именем Навального

Еврокомиссия рассматривает возможность назвать именем Алексея Навального будущий механизм введения односторонних санкций ЕС, связанных с нарушением прав человека в любой стране мира, аналогичный «акту Магнитского» в США.

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Набилу Массрали.

«В настоящий момент для передачи в Совет ЕС готовятся два юридических акта о создании этого механизма. Еврокомиссия рассматривает возможность назвать этот санкционный механизм именем Навального, если со стороны стран ЕС не будет возражений», — сообщила Массрали. Она также отметила, что Еврокомиссия рассчитывает на инициативу стран ЕС по введению санкций за нарушение прав человека не на базе консенсуса, а путем голосования. Принцип консенсуса предполагает возможность блокировки любой страной ЕС принятия решения до учтения ее позиции.