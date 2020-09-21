Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике не будут ослабевать и могут продолжаться недели, месяцы и даже годы. Об этом сообщает «ТАСС».

По словам Тихановской, президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что протесты со временем ослабнут. «Но мы будем протестовать столько, сколько будет надо — недели, месяцы или даже годы», — заявила она на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, посвященном ситуации в Белоруссии.

Она также отметила, что целью создания Координационного совета оппозиции была возможность диалога народа и властей. По ее словам, «диалог не начинается только из-за Лукашенко». «Лукашенко не хочет говорить с белорусами, он не хочет диалога», — добавила она.

Как считает Тихановская, только давление может заставить власти начать диалог с народом. Поэтому в республике продолжаются протесты, которые должны и проходить в мирном русле, подчеркнула она.