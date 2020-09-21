СМИ: Депутатские запросы могут начать публиковать с сентября

В конце сентября Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий депутатов публиковать свои запросы. «КоммерсантЪ» пишет, что обнародование предлагается применить к документам, направленным с начала сентября. Как отмечает собеседник газеты, закон при желании можно будет без труда обойти.

По словам представителя «Единой России» Андрея Альшевских, депутатские запросы являются «серьезным инструментом решения проблем избирателей». Он уверен, что это позволит избежать лоббирования бизнес-интересов на площадке Госдумы.

Источник газеты в комитете по регламенту поясняет, что такие запросы вовсе не имеют никакого специального статуса и по сути ничем не отличаются от обычного письма, которые всегда можно будет отсылать, если ты не захочешь выносить его содержимое в публичное пространство.

Запросы хотят начать выкладывать на персональных страницах депутатов, однако ответы на них обязательными к публикации не будут. Это решение будут принимать сами парламентарии.