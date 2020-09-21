Сентябрь 2020 года в столице станет одним из самых теплых за последние 140 лет

Первый осенний месяц этого года войдет в пятерку самых теплых за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве.

Как сообщает портал «Метеоновости», с начала осени в столичном регионе не было ни одного заморозка. Самая холодная ночь пришлась на 16 сентября – тогда похолодало до 5,8 градуса. «За две декады сентября средняя суточная температура воздуха в регионе превысила норму на два-три градуса», – отмечают синоптики, указывая также на то, что по осадкам столица практически выполнила месячную норму – на ВДНХ выпало 62,9 мм (97%).

По данным специалистов, самый теплый сентябрь в Москве был в 1938 году со средней месячной температурой воздуха 14,8 градуса.

Согласно прогнозам, последняя декада месяца снова порадует москвичей теплом, существенных осадков не предвидится. Во вторник, 22 сентября, порывы ветра еще будут достигать 12-15 м/с, минимальная температура составит 8-10 градусов, по области – до 5, однако уже днем воздух прогреется до 20 градусов. В последующие дни средняя суточная температура в городе будет соответствовать последней декаде августа.