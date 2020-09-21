Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд за моральный ущерб

Родственники признанных потерпевшими по делу об убийстве Олега Булатова и Александра Смольского обратились в суд.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судью Мосгорсуда Марину Ларкину, рассматривающую жалобу на арест $400 тысяч, принадлежащих родственнице бывшего губернатора Хабаровского края. Сергей Фургал проходит обвиняемым по делам о заказных убийствах предпринимателей.

Истцы намерены отсудить у экс-главы региона 1,5 млрд рублей в виде компенсации за моральный ущерб.

По словам судьи, в рамках обеспечения требований иска Басманным судом Москвы были арестованы $400 тысяч, принадлежащих Олесе Киреевой, которая приходится родственницей экс-супруги Фургала Ларисы Стародубовой.

«Я категорически не согласен с этим решением. Даже когда мы были в браке со Стародубовой, мы заключили брачный контракт о раздельном ведении хозяйства. А теперь мы и официально разведены. Тем более неправильно и незаконно арестовывать деньги Киреевой, даже если они были переданы ей Стародубовой на хранение», – заявил Фургал, обосновывая жалобу на арест средств, рассмотрение которой Мосгорсуд назначил на 30 сентября.