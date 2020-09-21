Пашаев: В машине Ефремова находились три человека

Эльман Пашаев в эфире Первого канала заявил, что в машине Михаила Ефремова во время аварии находилось как минимум три человека. Об этом сообщает «ТАСС».

В понедельник в эфире программы «Док-ток» бывший защитник Ефремова сообщил, что он неоднократно консультировался со специалистами-автотехниками и криминалистами. По его данным, спинка сиденья с пассажирской стороны не могла сломаться, если сзади никто не сидит. Пашаев также добавил, что одна из экспертиз показала наличие отпечатков пальцев Ефремова на заднем сиденье с пассажирской стороны.

Адвокат также заявил, что, по данным имеющихся в его распоряжении результатов экспертиз, эпителий актера был обнаружен только на подушке безопасности автомобиля. «За рулем отпечатки пальцев принадлежат другому человеку. Если вам интересно, я их предоставлю», — сказал он.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в результате ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.