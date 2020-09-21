Абхазия купит у РФ 20 тысяч доз вакцины против коронавируса "Спутник V"

Абхазия направила в Россию запрос на приобретение до 20 тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Об этом сообщает государственное информагентство Абхазии «Апсныпресс» со ссылкой на министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакия.

«Мы отправили пока устный запрос в РФ на приобретение вакцины от коронавируса, потому что еще не завершен третий этап испытания вакцины, а поэтому она пока широко не применяется в России. Но, тем не менее, мы обратились с просьбой дать возможность получить эту вакцину, чтобы наши граждане по собственному желанию могли вакцинироваться, и рассчитываем на партию порядка 15-20 тысяч доз», — сообщил Цахнакий.

Как уже сообщили в Минздраве, российская сторона рассматривает запрос. Цахнакия отметил, что вакцинация от коронавируса в Абхазии будет бесплатной так же, как и вакцинация от гриппа.

C начала пандемии в Абхазии было выявлено 939 случаев заражения, 255 пациентов выздоровели, семеро умерли.