"Жемчужный прапорщик" после задержания отправил полицейского в нокаут

В Санкт-Петербурге накануне из-за сообщения о драке был задержан 45-летний Владимир Бойко. В отделении полиции между ним и сотрудником внутренних органов случился спор, в результате которого помощник дежурного оказался «в нокауте», и, как пишет «Фонтанка», сослуживцы уверены, что отправил его туда именно Бойко, благодаря своему жемчужному браслету более известный как «жемчужный прапорщик».

Впервые Бойко «отличился» в 2010 году во время работы на одной из акций протестов, когда пошел в толпу, нападая на людей, со словами: «Хорьки, [блин], кому еще? Че тебе не нравится?». За такое превышение полномочий ему дали 3,5 года условно, но уже в мае 2013 года он устроил стрельбу в кафе «Чебурек».

За это он получил ещё три года и вновь условно, хотя судили его уже по статье о хулиганстве.

Сейчас «жемчужный прапорщик» находится в СИЗО. Рапорт о нападении на полицейского и медосвидетельствование отправились в Следственный комитет Красногвардейского района.