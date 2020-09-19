В Екатеринбурге задержали "минировавшего" религиозные учреждения

В Екатеринбурге сотрудники местных управлений МВД и ФСБ задержали мужчину 1997 года рождения, который в течение двух суток неоднократно сообщал о минировании трех объектов в городе. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Подозреваемый по фамилии Галлямов ранее уже был судим по статьям о краже и побоях. Теперь из хулиганских намерений он решил сообщить по телефону «112» о ликвидации криминальным способом Храма-на-Крови, Среднеуральского женского монастыря и спорткомплекса «Динамо». Звонки от злоумышленника поступали в учреждения несколько раз.

Правоохранители проверяли по каждому факту сообщений указанные данные, но всякий раз информация оказывалась ложной.

Теперь «шутник» находится в ИВС. Против него возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы или крупный штраф.