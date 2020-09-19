Убийца двух девочек из Рыбинска арестован на два месяца

В Рыбинске городской суд отправил под стражу на два месяца Виталия Молчанова, который дал признательные показания по делу об убийстве двух дочерей своей сожительницы. Ранее он дал признательные показания.

Молчанов будет оставаться под стражей до 15 ноября включительно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря горсуда Елену Сдобнову. Против него возбуждено дело по трем статьям об убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Тела двух девочек 9 и 14 лет обнаружила их мать 15 сентября, когда ее сожитель уже скрылся с места убийства. Трупы были расчленены. Позже Молчанова задержали в коттеджном поселке, где он прятался в траве.

Расследование дела ведет главное следственное управление СКР.