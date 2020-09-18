Второй Шнобель Лукашенко и более 5 млрд на Белый дом: главное к утру 18 сентября

Главам девяти стран присуждена Шнобелевская премия за сомнительные достижения в номинации «Медицинское образование». Лидеров Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России и Туркмении наградили «за использование пандемии коронавируса, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи». Александр Лукашенко удостоен премии во второй раз: в 2013-м он получил награду за запрет публичных аплодисментов. Юбилейная 30-я церемония награждения состоялась 17 сентября в онлайн-формате.

На реконструкцию Дома правительства в Москве планируется потратить 5,27 млрд рублей. Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу кабмина, необходимость работ связана «с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и, как следствие, большим числом протечек, в том числе в подвальной части». Уточняется, что речь идет о ремонте внутренних конструкций Белого дома, архитектурный облик здания на Краснопресненской набережной будут сохранены.

Супруга Михаила Ефремова София Кругликова посетила артиста в СИЗО. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, передает ТАСС. «У Софьи Кругликовой и Михаила Ефремова сегодня было краткосрочное свидание. Они общались через стекло с помощью телефона», – рассказал он. Отмечается, что это было первое посещение близкими Ефремова в следственном изоляторе.

Посольство РФ в США потребует от американской стороны разъяснений в случае, если сообщение NBC News о поддержке Вашингтоном подрывной деятельности Украины в Крыму соответствует действительности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение российской дипмиссии. По данным телеканала, США поддерживают деятельность «украинских подразделений» в Крыму, а некая российская программа выплат талибам в Афганистане (террористическая организация «Талибан» запрещена в России – Sobesednik.ru) за убийства американцев является ответом на эту поддержку.