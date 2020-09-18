Ветеринары назвали хорьков идеальным вариантом для любителей активных питомцев

Московские ветеринары рекомендовали заводить хорьков всем, кто хочет иметь подвижного и активного домашнего любимца.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.

Отмечается, что хорьки очень умны и способны к обучению и являются идеальным вариантом для тех, «кто хочет иметь очень подвижного и активного питомца». При этом их нельзя оставлять без присмотра, предупреждают эксперты. «Если это животное выпустить из клетки, то за ним необходимо постоянно следить, так как хорьки могут пролезть даже в труднодоступные места», – рассказали специалисты, добавив, что речь идет прежде всего о вентиляционных отверстиях и окнах, а главной опасностью для хорьков является электропроводка.

«Гулять с питомцем можно только в том случае, если животное по характеру спокойное. Также это следует делать в шлейке, так как питомец может испугаться громкого шума и убежать», – предупредили ветеринары, напомнив о необходимости ежегодного визита к ветеринару и прививки против бешенства с 2,5-3-месячного возраста.