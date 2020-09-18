В Ростовской области потратят 500 тысяч, чтобы понять, что люди думают о коррупции

Правительство Ростовской области объявило тендер на проведение социологического исследования о коррупции. За 500 тысяч рублей нужно провести массовый и экспертный опросы населения и предпринимателей, чтобы выяснить, кто из них реально сталкивается с ней, а также выяснить отношение к исполнительной власти региона.

Поговорить интервьюерам потребуется с 1 300 людьми в рамках массового опроса и с 300 для экспертного, уточняет «Ростов Газета».

В декабре 2019 года прокуратура Ростовской области заявляла, что за год в регионе зарегистрировано 4,7 тысячи коррупционных нарушений, 1,7 тысячи госслужащих привлекли к дисциплинарной ответственности, троих уволили, а 31 чиновник попал под уголовное преследование. Таким образом в коррупции был уличен каждый десятый чиновник области.