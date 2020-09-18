В Красноярске арестовали директора наркоклиники, где при пожаре погибли четверо

Суд Красноярска арестовал директора частной наркологической клиники, в которой накануне произошел серьезный пожар.

Об этом пишет «Интерфакс».

Инцидент произошел в ночь на 17 сентября. При пожаре в красноярской наркоклинике погибли четыре человека, еще двое пострадали. По данным СКР, причиной трагедии стал поджог, который совершил один из пациентов. Действия злоумышленника зафиксировали видеокамеры.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и по пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

Сообщается, что сейчас суд также решает вопрос о мере пресечения для подозреваемого в поджоге.