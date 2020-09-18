Убийцу двух девочек из Рыбинска нашли в траве у дачных коттеджей

В городе Рыбинске задержан 41-летний Виталий Молчанов, которого подозревали в жестоком убийстве и изнасиловании несовершеннолетних дочерей своей сожительницы, пишет Znak.com.

Полицейские нашли подозреваемого в траве около дачных коттеджей. Мужчина не оказывал сопротивления при задержании и признался в убийстве во время оперативной съемки.

Напомним, расчлененные тела девочек 9 и 14 лет 15 сентября обнаружила их мать, вернувшись с работы.

Ранее Молчанов отбывал десять лет в тюрьме по похожему делу. В отношении него велись разбирательства по статьям о жестоком убийстве, изнасиловании и надругательстве над телом ребенка, не достигшего возраста 14 лет. На свободу он вышел в 2020 году.

Ранее омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова в связи с этим делом выступила за создание реестра педофилов, который обеспечивал бы пожизненный контроль за людьми, которые были осуждены по статьям о насилии в отношении детей.