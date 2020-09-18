Стоимость квартиры префекта ЗАО Москвы на Воробьевых горах оценили в 135 млн

Самый большой по размерам жилой объект в декларации префекта Западного административного округа столицы Алексея Александрова – квартира площадью 134,9 кв. м.

Речь идет об элитном ЖК «Фамильный дом Воробьево», который находится по адресу ул. Косыгина, д 13, корпус 1. Средняя цена одного квадратного метра здесь – около миллиона рублей.

Исходя из этого, стоимость жилья чиновника, официальный доход которого должен быть весьма скромен, составляет приблизительно 135 млн рублей.

Отмечается, что при этом у жены чиновника Наталии Александровой есть квартира площадью 62.1 кв. м в соседнем доме. Ее стоимость – более 20 млн рублей. Также Александрова владеет земельным участком и домом в СНТ «Сестроречье» рядом с Солнечногорском. Прибыльного бизнеса женщина не имеет и зарабатывает даже меньше мужа.

Супруги передвигаются на таких автомобилях, как Mercedes-Benz GLE 350d 4MATIC, стоимость которого не менее 6,3 млн рублей, и Porsche 911 911 Carrera S (от 8,5 млн).

Вопросом, за счет чего московский префект может позволить себе столь роскошный образ жизни, задается Telegram-канал «Новый век».