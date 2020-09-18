Израиль вновь ввел карантин из-за COVID-19, акции протеста разрешены

Израиль первым в мире объявил повторный общенациональный карантин в связи с коронавирусной инфекцией.

Как пишет «РИА Новости», ограничения вводятся сроком на три недели с возможностью продления.

Меры будут действовать во время осенних еврейских праздников, первый из которых, Рош ха-Шана, начинают отмечать 18 сентября, а последний, Симхат-тора, празднуют 9-10 октября.

В пределах километра разрешается выходить в парки, на детские площадки и для молитв в Йом-кипур (Судный день), который в этом году отмечается 27-28 сентября.

Отдаляться от дома больше чем на километр позволено лишь в отдельных случаях, таких как оказание помощи людям в тяжелом положении, посещение похорон, суда, Кнессета и донорского пункта, а также обрезание. Кроме того, разрешается ходить за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости и на работу.

Отмечается, что в этот перечень входит также участие в акциях протеста.

Штраф за отсутствие маски составляет 500 шекелей (примерно 11 тысяч рублей), за превышение допустимого количества людей в одном месте – тысячу шекелей, столько же – за отход от дома более чем на километр.