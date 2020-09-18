Гринпис: Нормы СанПиНа должны дозволять покупку в собственную тару

Минэкономразвития отправила на доработку в Роспотребнадзор новую редакцию СанПиНа, где запрещалась продажа продуктов в собственную тару покупателя. Против этой нормы выступили активисты российского отделения международной организации «Гринпис».

В Гринписе отмечают, что экологичный подход к покупке провизии должен быть доступен при условии, что покупатель пользуется собственной чистой и сухой тарой. Запрет противоречит нормам госполитики в области обращения с отходами и противоречит принципу «Ноль отходов».

«Во многих крупных магазинах есть секции, где потребитель может купить в свои контейнеры готовую еду, а в экомешочки — фрукты, овощи, крупы, орехи, сладости.Мне неизвестны случаи запретов на продажу в свою тару в какой бы ни было стране, потому что это самый эффективный способ борьбы с мусорным загрязнением», — заявила эксперт проекта «Ноль отходов» Антонина Евтешина в комментарии Агентству социальной информации.

Сейчас обращение «Гринпис» поддержали более 20 тысяч человек.