Визит замглавы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмеда Майтыга в Сирт был сорван боевиками по приказу председателя Высшего госсовета Халеда аль-Мишри, сообщают СМИ.

Ливийская национальная армия (ЛНА) поддерживает проведение межливийского диалога, пишет Федеральное агентство новостей, ссылаясь на сообщение официального представителя войск Халифы Хафтара Ахмада аль-Мисмари.

Майтыг лично принимал участие в прошедших переговорах, уточнил Мисмари. По его словам, стороны диалога пришли к выводу о необходимости создания особого комитета, в полномочия которого войдет контроль за справедливым распределением доходов от экспорта нефти во всех регионах Ливии.

Главой комитета был назначен член Президентского совета ПНС Ливии Ахмед Майтыг. Первая рабочая встреча должна была быть проведена в городе Сирт сегодня, 18 сентября, где силы Хафтара предоставили для этого безопасную площадку. Тем не менее встреча не состоялась ввиду блокирования визита Майтыга радикалами запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане». Срыв заседания Комиссии произошел по распоряжению Мишри.

Не смотря на это, достигнутые соглашения начинают реализовываться. Так, впервые с января Ливия возобновляет добычу и продажу нефти на экспорт, о чем ранее заявили фельдмаршал Халифа Хафтар и замглавы ПНС Ливии Ахмед Майтыг. Подобное решение, обусловленное тяжелым экономическим положением в стране, было принято по итогам переговоров представителей востока, запада и юга Ливии.