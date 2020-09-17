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В Москве в воскресенье полностью перекроют ряд центральных улиц

Общество
10:05, 17 сентября 2020

В Москве в воскресенье полностью перекроют ряд центральных улиц

Центр организации дорожного движения Москвы предупредил, что в воскресенье, 20 сентября множество улиц будут перекрыты с 7:00 до 17:00, передает «Интерфакс». Ограничения объявлены в связи с проведением Московского марафона, который пройдет по двум маршрутам на 10 и 42,2 километра.

Полностью перекрыты на это время окажутся улицы Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Фрунзенская, Пресненская, Краснопресненская, Пречистенская и другие набережные, улицы Хамовнический вал, Лужники, Зубовский бульвар, Крымский проезд, Смоленский бульвар и часть Смоленской улицы. Открывать их будут поэтапно.

Закрыты для проезда будут Устьинский и Малом Москворецкий мосты, а также ряд других.

Кроме того, движения не будет по Красной Пресне, Баррикадной, Мантулинской, улице 1905 года, Тверской, Коровьему валу, Балчуге, Большой Ордынке, Моховой, Охотному ряду, Новинской, Яузской, Цветному бульвару и другим.

Полный маршрут забегов приводится на сайте марафона:

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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