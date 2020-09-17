В московской Некрасовке учителей обязали платить за обеды, которые не съели дети

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин рассказал, что в школе № 2051 в Некрасовке, где он выдвигался в парламент, замдиректора А. В. Адамич в приказном порядке обязала учителей и воспитателей из собственных средств компенсировать стоимость обедов, которые не съели их ученики.

Он также публикует копию самого приказа, с печатью и подписью не только замдиректора, но и ряда учителей, которые таким образом засвидетельствовали, что ознакомлены с документом.

«Классные руководители и воспитатели ГБОУ Школы №2051 (...) несут персональную финансовую ответственность за излишне заказанные рационы питания, в случае выявленных расхождений между заказанным и фактическим наличием обучающихся и воспитанников, возмещают денежные средства на расчетный счет школы», — говорится в документе.

Ступин также сообщает, что для проведения проверки в связи с этим случаем обратился к «прокурору и министру образования».