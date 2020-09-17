Против мывших обувь у часовни возбудили дело об оскорблении чувств верующих

Против двух военнослужащих, которые мыли обувь в источнике возле кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде, возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, что видео, на котором двое мужчин моют обувь, появилось в сети 13 сентября, а 14 сентября все пять человек, запечатленных в кадре, были задержаны. Один из них извинился и отметил, что не был осведомлен, что для многих это место имеет особое значение.

Все задержанные были военнослужащими одной из воинских частей Балтийского флота.

В калининградской епархии заявляли, что для мужчин достаточно того наказания, как на их поступок отреагировала общественность.