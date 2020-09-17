ННК Эдуарда Худайнатова может втрое увеличить мощность Хабаровского завода

Эдуард Худайнатов

Компания ННК, которой руководит Худайнатов Эдуард Юрьевич, готовит очередное масштабное расширение. Опубликован годовой отчет завода «ННК-Хабаровский НПЗ», из которого следует, что мощности этого предприятия могут быть увеличены втрое — до 15 млн т нефти в год.

Как увеличение мощности согласуется с предыдущими планами?

Сейчас не только в России, но и во всем мире неблагоприятная экономическая ситуация, поэтому любые амбициозные планы по расширению вызывают интерес. Но, может быть, Худайнатов планировал более масштабную модернизацию, а реалии скорректировали планы?

Оказывается, нет. В 2019 году шла речь о том, что, возможно, завод станет перерабатывать вдвое больше нефти — 10 млн т в год. Согласно предварительным подсчетам, это должно было стоить компании порядка 300 млрд руб. А значит, планы, напротив, приобрели больший размах, несмотря на общемировой кризис.

Впрочем, это неудивительно: владелец ННК Худайнатов Эдуард известен как человек, способный добиваться финансовых успехов в сложнейших ситуациях. В свое время он сделал процветающим поселок, за который никто не хотел браться. Успех ННК принесла, казалось бы, довольно рискованная стратегия: компания скупала предприятия, которые хотели вести нефтедобычу, но почему-то не стали, и быстро развивала их, делая эффективными.

Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Рязанов охарактеризовал владельца ННК так: «Это человек, которого можно на Луне с лопатой высадить, вернуться через полгода и обнаружить сад».

Кризис не помеха

Планы на 2020 год у завода были впечатляющие. Так, в отчете значится строительство двух резервуаров, нового оборудования и привлечение специалистов для технико-экономического обоснования создания еще одного нефтеперерабатывающего комплекса на новой площадке. Которую, разумеется, после обоснования придется еще построить. Таким образом, речь о довольно долгосрочных планах, возможно, рассчитанных на несколько лет.

ННК Эдуарда Худайнатова может втрое увеличить мощность Хабаровского завода

Пока завод производит 5 млн т нефти в год, в прошлом году ему было поставлено 4,7 млн т сырья. Однако в ННК считают, что этого недостаточно — прежде всего для Дальнего Востока, ведь светлые нефтепродукты завода идут строго на внутренний рынок. На заводе подчеркивают, что одним из основных его приоритетов является обеспечение жителей Дальнего Востока нефтепродуктами высокого качества. Таким образом, Хабаровский НПЗ вносит значительный вклад в развитие региона.

Модернизация здесь практически не останавливается. Вся история завода, начавшаяся в 1935 году, — это история расширений и обновлений. Производство совершенствовалось даже в девяностые, когда найти на это деньги было очень сложно. В 2015 году была завершена генеральная реконструкция, вследствие чего завод нарастил мощность и сделал производство намного более экологичным.

Остались ли планы на бумаге, или их реализовывают?

В ННК подтвердили, что планы — не мечты, а именно реальные планы, которые, впрочем, могут быть скорректированы. Все зависит от макроэкономической ситуации и финансового состояния компании.

Однако работа в этом направлении ведется. Технико-экономическое обоснование разрабатывается, хотя сроки конкретного строительства новой площадки пока не установлены: все зависит от того, удастся ли привлечь финансирование. Обычно Худайнатов справлялся с подобными задачами, так что, вполне возможно, скоро мощности Хабаровского НПЗ действительно будут увеличены.