На отрицателя распада СССР завели дело за свастику из георгиевских лент

По результатам проверки красноярского Центра «Э» Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в осквернении воинской славы России, пишет «Медиазона» со ссылкой на региональное управление СК.

Утверждается, что в феврале текущего года мужчина опубликовал в соцсети фотографию российского триколора, на котором из георгиевых лент выложил свастику. Вместе с тем, согласно версии следствия, в материале имелись надписи негативного характера в отношении символики.

В телеграм-канале «Борус» уточнили, что мужчину, против которого возбудили уголовное дело, зовут Сергей. Он является одним из сторонников идеи отрицания распада СССР. По данным телеграм-канала, на фотографии, попавшей в материалы дела, была надпись «Какой флаг — такое и государство».