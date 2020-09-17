Мужчину с нарушением слуха в Гомеле оправдали за "выкрикивание лозунгов"

В Гомеле судья признал незаконным арест местного 23-летнего жителя Александра, задержанного за участие в несанкционированном митинге, передает Znak.com со ссылкой на «Радыё Свабода».

Александр имеет нарушение слуха. Он почти ничего не слышит. Понимает его только мать.

Силовики задержали молодого человека, когда тот уже садился в автобус. Когда он пытался что-то объяснить, показывал на слуховой аппарат, его начали бить по ногам, лбу и спине. В автозаке его поставили на колени, а в РОВД положили лицом в пол.

В протоколе о задержании в отношении Александра указывалось, что он «громко выкрикивал лозунги».