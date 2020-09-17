Лукашенко перекрыл границы с Литвой, Польшей и Украиной

Сохраняющий должность президента Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на женском форуме «За Беларусь» сообщил о «вынужденном» закрытии границ с соседними странами, пишет «Новая газета».

Речь идет о перекрытии границ с Польшей, Литвой и Украиной. «Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — заявил Лукашенко.

При этом он обратился к гражданам упомянутых стран с просьбой повлиять на свои правительства и «не дать развязать горячую войну».

Также Лукашенко добавил, что фальсифицировать выборы, где один из кандидатов набрал бы 80% — невозможно.