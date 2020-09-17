Из-за убийства в Рыбинске Пушкина и Кузнецова выступили за создание реестра педофилов

Омбудсмен по правам детей при президенте РФ Анна Кузнецова заявила о необходимости создания реестра для пожизненного надзора за педофилами. Об этом она написала в Instagram, передает «Новая газета».

Следом замперд комитета по вопросам семьи, женщин и детей в Госдуме заявила, что ее коллеги единогласно поддержат создание такого реестра.

Триггером для поднятия этого вопроса стало убийство двух малолетних девочек в городе Рыбинске. Предполагается, что они стали жертвами сожителя матери, который ранее был осужден по статье об убийстве и изнасиловании ребенка.

«Надо педантично заниматься этой проблемой, обивая пороги соответствующих ведомств, убеждая их и предлагая варианты принятия решений», — заявила Пушкина.