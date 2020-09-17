Директорам школ в Челябинске напомнят, что за цвет волос нельзя отстранять от занятий

Уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко намерена обратиться в местное Министерство образования с требованием растолковать директорам школ, что запрет на присутствие в школе ученикам с цветными волосам не имеет никаких законных оснований.

К Сударенко обратились родители девочки, которой запретили присутствовать на занятиях из-за ее волос, окрашенных в розовый цвет. Номер школы, где директор отстранил ученицу от занятий, не уточняется.

«Многим знакома эта ситуация! И не только цвет волос, но и ногтей для многих родителей и детей становились препятствием для посещения школы. Моё мнение однозначно и основано на законе - это нарушение прав человека. И это морально, психологически и этически неправильно — ломать индивидуальность нельзя», — написала в своем Facebook омбудсмен.