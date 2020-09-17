Центр "Э" и прокуратура занялись проверкой видео с мытьем обуви в святом источнике

В Калининграде Военная прокуратура начала проверку по факту появления в Сети видеозаписи, на которой двое мужчин моют обувь в святом источнике. Инцидент был запечатлен в часовне «Живоносный источник»у кафедрального собора Христа спасителя.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что на кадрах были запечатлены военнослужащие Балтфлота, а не граждане Чечни, как сообщалось ранее.

Также начата процессуальная проверка в Центре «Э» Калининградской области, передает «Интерфакс».

Ролик в Сети появился 13 сентября, а 14 сентября фигурирующие в нем мужчины уже были задержаны. В калининградской епархии уже отметили, что один из задержанных извинился. Там же отметили, что участники уже наказаны общественной реакцией на произошедшее.