В Ингушетии журналиста оппозиционного СМИ приговорили к трем годам

В Ингушетии Магасский районный суд приговорил журналиста Рашида Майсигова к трем года колонии по статье о хранении наркотиков. Об этом «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал».

Майсигов работал на портале «Фортанга», который активно освещал протестные мероприятия на территории Ингушетии. До ареста он сообщал, что получает угрозы в связи со своей деятельностью.

В итоге в июле 2019 года в дом к журналисту ворвались силовики, которые, по версии следствия, обнаружили в квартире пакет с наркотиками и стопку агитационных листовок об объединении с Грузией.

Майсигов утверждал, что подписал все документы о признании вины только из-за того, что в отделении его пытали током.

Прокурор просил для журналиста пять лет колонии общего режима, но в итоге дали три, засчитав в срок время, которое Майсигов провел под домашним арестом.