Отставка кабмина Японии и росгвардейцы во "Флаконе". Новости к утру 16 сентября

В Японии правительство во главе с премьер-министром Синдзо Абэ ушло в отставку. Каждый из глав ведомств кабинета министров попросил об этом действующего премьера перед тем, как на этот пост будет назначен Есхилэ Суга. Последний вступит должность премьера в среду, пишет «Интерфакс».

Вероятно, сохранят свои должности только глава МИД и Министерства финансов.

В Москве отменили показал фильма «Vulva 3.0», который должен был пройти в поддержку художницы Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии.

На территорию «Флакона», где должен был пройти показ, прибыли около двадцати сотрудников «Росгвардии», которые следили за тем, чтобы мероприятие не состоялось, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на активистку Дарью Серенко.

До этого, по словам куратора Андрея Паршикова, приходил сотрудник местного отдела, который предупредил, что на Петровку поступила анонимка: на встрече будет «пропаганда гомосексуализма».

В результате было решено перенести показ, а ленту передали на предпросмотр правоохранителям, чтобы там убедились в отсутствии «гомопропаганды».

Начальник Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что при ведомстве создан штаб для архивных поисковых работ в рамках борьбы с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Об этом рассказывает «РИА Новости».

В частности, предусмотрены историко-разведывательные и поисковые работы проекта «Без срока давности», а также вместе с этим будет отслеживаться информация, искажающая данные о Великой Отечественной войне. В этом же ракурсе будут рассматриваться дела о публикации фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк».

Мониторинг компании «ПроЗерно» показал относительно резкий скачок оптовых цен на гречневую крупу. Если в августе гречка стоила в среднем 48 194 рубля за тонну, то теперь ее стоимость 50 310 рублей. В сентябре ценник за этот же объем составлял 28 268 рублей. Также немного подорожало пшено, но слегка упали цены на рис, пишет «Интерфакс».