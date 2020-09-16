Мэра города под Тюменью наказали за урок ОБЖ с "террористами"

Прокуратура установила, что урок ОБЖ с инсценировкой захвата заложников в школе города Ишима не соответствовал возрастному и психологическому развитию учеников, из-за чего была опасной, пишет 72.ru.

Напомним, в начале сентября в школе города Ишима в Тюменской области трое мужчин в военной в форме и в масках вошли в кабинет, где сидели пятиклассники. Они забаррикадировали окно и дверь, а один из мужчин занял место учителя и заявил, что весь класс находится в заложниках. Одному ребенку с проблемами сердца позже пришлось вызывать скорую медицинскую помощь.

В результате городская прокуратура вынесла представление в отношении мэра города Федора Шишкина по статье о нарушении прав обучащихся.