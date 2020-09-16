"Левада": Лишь 24% россия выступают за объединение Беларуси и России

Опрос «Левада-центра» показал, что в своем большинстве россияне не видят необходимости в объединении с Беларусью, при этом за последний год отношение россиян к Республике улучшилось.

Лишь 24% опрошенных в той или иной форме выступили за объединение России и Беларуси. Почти треть (32%) уверены, что страны должны сохранять отношения на текущем уровне, а 41% граждан РФ говорят, что нужно развивать экономические отношения. В декабре 2019 года показатели были примерно на том же уровне.

При этом, начиная с мая 2019 года количество россиян, которые относятся к Беларуси «очень хорошо» выросло с 28 до 34%. Рост в основном обусловлен потерей 5% тех, кто относится к соседнему государству «в основном хорошо». Лишь 8% опрошенных заявляют о негативном отношении к Республике (этот показатель не изменился совсем).

«Близкими друзьями» или «союзниками» Россию и Беларусь считают 58% россиян, хотя в прошлом году показатель был 62%, а в 2018 году — 49%. Более надежных союзников опрошенные на мировой арене не видят и не видели почти никогда, начиная с 2006 года: на втором месте сейчас Китай с 40%, а на третьем — Казахстан с 35%.