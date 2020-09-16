Едва прошедший в горсовет единоросс назвал избранного депутата "предателем Родины"

Вице-спикер Новосибирского городского парламента Евгений Яковенко записал видеообращение, в котором называет избранных жителями города депутатов «пятой колонной».

Отметим, что сам он избрался с большим скандалом, чуть не проиграв 19-летнему студенту от независимой коалиции «Новосибирск 2020» Вячеславу Якименко. Яковенко проигрывал с большим отрывом, однако неожиданно нашлись голоса 300 курсантов, которые, по мнению наблюдателей, не имеют местной прописки и не могут участвовать в выборах. После этого единоросс все-таки одержал победу с отрывом от студента в 11 голосов.

Тем не менее вице-спикер считает, что несправедливо избрались его коллеги, в частности, глава местного штаба Навального Сергей Бойко, одержавший победу над единороссом Ренатом Сулеймановым, заседавшим в парламенте с 1996 года. Самого Бойко он называет в своем обращении «оппортунистом и изменником Родины».

«Выборы показали, что одурманить и опорочить можно кого угодно и тем самым добиться своих результатов. На сегодня, к сожалению, мы имеем в составе совета депутатов представителей "пятой колонны", которые сумели невероятным образом на внутреннем напряжении, которое создал весь этот год с проблемами коронавирусной инфекции во всем мире, в том числе и в нашей стране, воспользоваться настроением людей и использовать его для достижения своих результатов», — жалуется Яковенко.

Он также выразил уверенность, что, несмотря на поражение ЕР на выборах, у партии «хватит сил», чтобы сохранить «целостность» страны, «Сибири-матушки» и города.

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