Закон о запрете оскорбления полиции в интернете разрабатывать не будут

В Министерстве внутренних дел РФ решили не давать ход законопроекту об ответственности за оскорбление полицейских в Сети, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом отмечается, что закон о неуважительном отношении к полиции уже прошел антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение, но в МВД решили не заниматься его дальнейшей разработкой.

Новая статья должна была дополнить часть о гарантиях правовой защиты сотрудника полиции в ФЗ «О полиции». Предполагалось, что за подобную провинность нарушителю грозил бы штраф в размере 100 тысяч рублей.