Сотни паломников-хасидов скопились на границе Украины и Белоруссии

Более 700 человек, среди которых по меньшей мере сто детей, находятся на белорусско-украинской границе.

По данным Госпогранкомитете Белоруссии, люди находятся у пункта пропуска «Новые Ярыловичи» – «Новая Гута». Число оформленных на выезд из Белоруссии на Украину граждан составляет 734 человека, среди них 40 детей младше 12 лет, а также 98 подростков. «Все они находятся на территории между указанными пунктами пропуска в ожидании решения о пропуске украинской стороной», – приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ГПК.

Уточняется, что скопившиеся на границе люди являются паломниками-хасидами, которые собираются встретить еврейский Новый год в Умани на Украине.

Паломники начали прибывать на границу со стороны Белоруссии накануне, 14 сентября. Украинские пограничники вместе с Нацгвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 метрах от пункта пропуска «Новые Яриловичи», привлечены резервы Национальной академии, Госпогранслужбы Украины и Сумского пограничного отряда.

Глава ГПК Сергей Дейнеко сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что на границе ждут новой волны паломников. «Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области – до тысячи человек, Житомирской – до 700, Волынской – до 1,5 тысяч человек», – доложил он. По словам Дейнеко, в ближайшее время из-за рубежа в Минск прилетят еще три самолета с 600 паломниками-иностранцами.

Сообщается, что Госпогранслужба Украины взаимодействует с Государственным пограничным комитетом Белоруссии и находится в контакте с посольством Израиля на Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают хасидов водой и кошерной пищей.

Украина ввела ограничения на въезд в страну иностранных граждан до 28 сентября в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.