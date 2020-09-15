Правозащитники требуют принимать в московские школы детей без местной прописки

Комитет «Гражданское содействие» опубликовал петицию с требованием убрать графу «регистрация» из формы для зачисления детей в столичные детские сады и школы.

Претензия будет направлена в адрес руководителя Департамента образования и науки Москвы Александра Молоткова.

Сейчас, чтобы ребенка приняли в школьное или дошкольное учреждение, необходимо заполнить графы об адресе регистрации по месту жительства или пребывания. Без заполнения этих строчек система не позволяет родителям подать заявление о зачислении.

«Требование о регистрации – причина массовых нарушений прав детей на образование в Москве. И это проблема, с которой сталкиваются не только дети беженцев и мигрантов, она – системная», — цитирует текст правозащитной организации Агентство социальной информации.

Взамен существующих правил активисты предлагают сделать достаточным для принятия ребенка в школу указание фактического адреса проживания. Отказ в принятии ребенка в школу на основании отсутствия регистрации является нарушением конституционного права, настаивают в комитете.

АСИ со ссылкой на координатора фонда «Новый учитель» Анну Тер-Саакову пишет, что директора в московских школах зачастую отказывают гражданам в принятии ребенка в школу по настоянию департамента образования.