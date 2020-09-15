Правительство не одобрило проект о жилищной компенсации для репрессированных граждан

Комиссия правительства РФ не поддержала законопроект о полной реабилитации жертв репрессий в части права на возвращение в место жительства, откуда они были сосланы в годы Большого террора.

Партия «Справедливая Россия» предлагала предусмотреть выплаты для реабилитированных граждан, которые позволили бы им компенсировать оплату жилья на родной территории. Речь шла о единовременной выплате из федерального бюджета, пишет ТАСС.

Цена вопроса составляла 1,4 миллиарда рублей. Эта сумма помогла бы 300 жертвам политических репрессий вернуться на родную землю.

Комиссия объяснила отказ тем, что обеспечение социальной поддержки для репрессированных граждан — задача, подведомственная региональным, а не федеральным властям. А также в законопроекте не было расчетов прогназируемых расходов.