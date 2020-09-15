Автор тик-тока "Привет, я подсяду?" с родителями покинула Россию из-за угроз

14-летняя автор ролика «Привет, я подсяду?» вместе с родителями покинула Россию, сообщает телеграм-канал Baza.

Минувшим летом она прославилась, благодаря своему аккаунту в соцсети TikTok. В нем она рассказывает о дискриминации, правах ЛГБТ, феминизме. На ее канале 700 тысяч подписчиков.

Звездным для девушки стало видео «Привет, я подсяду?» В нем она якобы объясняет свои убеждения случайному человеку. После этого в рунете появились десятки пародий на ролик, но тут же началась травля юной блогерши.

Если ранее девушке только писали оскорбления и угрозы, то теперь активисты движения «национал-патриархалов» «Мужское государство» слили в Сеть домашний адрес семьи и рассылают угрозы родителям блогерши. Семья девушки написала заявление в полицию. Начата проверка по этой ситуации.

Напомним, что лидер «Мужского государства» Владимир Поздняков находится за пределами России.